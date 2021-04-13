Япония сбросит в Тихий океан воду из резервуаров АЭС в Фукусиме

Власти Японии сбросят в Тихий океан воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов. Сейчас в резервуарах на территории АЭС находится более 1,25 млн. тонн воды, уже к осени 2022 года место для ее хранения закончится, пишет издание Vtimes .

Вода прошла обработку, которая позволила удалить из нее большинство радиоактивных материалов, включая стронций и цезий. Однако полностью очистить воду нельзя: в ней еще остается тритий. В низких концентрациях он несет небольшой риск для здоровья, поэтому перед сбросом в океан вода будет разбавлена, отмечает японское информационное агентство Kyodo.

Против сброса воды с АЭС в океан выступают местные рыбаки, а также соседние страны — Китай, Южная Корея и Тайвань. Международное агентство по атомной энергии поддержало план Японии. Госдепартамент США заявил, что решение Японии прозрачно, страна взвесила все варианты и последствия.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 г. из-за землетрясения и цунами. В связи с утечкой радиации было эвакуировано около 150 000 человек. Официально станцию закрыли в 2013 г.