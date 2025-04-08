В процессе возврата активы еще на 615 млн тенге
Прокуратура Астаны вернула государству активы почти на 2 млрд тенге
фото Жанары Каримовой

Прокуратура Астаны провела анализ исполнения судебных актов в пользу государства. В результате принятых мер прокурорского надзора на баланс государства должниками переданы 40 объектов недвижимого имущества, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Среди возвращенных государству - 39 нежилых помещений, земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га, с целевым назначением для обслуживания объекта недвижимости асфальтобетонного завода. Общая стоимость переданных активов – 920 млн тенге.

«На стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге», - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, с осужденных в 2023 году работников ТОО «Оператор РОП» в пользу государства взыскан конфискованный 1 млрд тенге.

«Таким образом, принятые меры позволили в текущем году пополнить активы государства на 1,9 млрд тенге», - заявили в прокуратуре.

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