Прокуратура Астаны вернула государству активы почти на 2 млрд тенге

В процессе возврата активы еще на 615 млн тенге
Прокуратура Астаны провела анализ исполнения судебных актов в пользу государства. В результате принятых мер прокурорского надзора на баланс государства должниками переданы 40 объектов недвижимого имущества, сообщила пресс-служба надзорного органа.
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