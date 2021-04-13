FlyArystan откроет рейсы в Грузию из Актау, Атырау и столицы

В начале мая FlyArystan откроет рейсы в грузинский город Кутаиси из Актау, Атырау и столицы. Они будут производиться 6 раз в неделю. Стоимость билетов за перелет в один конец будет начинаться от 24 999 тенге ($59), сообщает пресс-служба компании.

«Получив в марте 2 воздушных судна, мы пополнили нашу маршрутную сеть еще несколькими международными рейсами. Выбор Грузии и Кутаиси был не случайным – это географически удобно расположенный город, всего в 2-3 часах езды от Батуми и Черного моря, что гораздо ближе, чем Тбилиси. <...> Безусловным плюсом является и то, что эта прекрасная возможность достанется жителям 3 регионов, а также близлежащих городов, которым мы предложим стыковочные рейсы в Кутаиси», − пояснила коммерческий директор лоукостера Жанар Жайлауова.

Стоимость рейсов по направлению Актау-Кутаиси-Актау начинается от 24 999 тенге ($59) за перелет в один конец. Регулярные рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Из Атырау в Кутаиси и обратно перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону начинается от 27 999 тенге ($66).

Жителей столицы будут перевозить самолеты Airbus А320 дважды в неделю по цене от 34 999 тенге ($83).

Грузия – новый маршрут FlyArystan. В 2021 году компания также открыла рейс между Туркестаном и Стамбулом.