​В ряде регионов ограничили допуск провожающих и встречающих в здания аэропортов и ж/д вокзалов

В регионах, входящих в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, ограничили допуск провожающих и встречающих в здания аэропоротов и железнодорожных вокзалов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Жанар Уразалиной.

Подписанное в четверг постановление главного государственного санврача предусматривает изменение постановления главного государственного санврача на транспорте от 26 ноября 2020 года № 71 «О карантинных требованиях на внутренних и международных авиарейсах».

Согласно одной из правок, подпункт 16 пункта 1 должен быть изложен в следующей редакции: «в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) ограничение допуска в здания аэропортов провожающих и встречающих».

Согласно другой правке, подпункт 20 пункта 2 должен быть дополнен следующим образом: «в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) ограничение допуска в здания железнодорожных вокзалов провожающих и встречающих».

В «красной» зоне на сегодняшний день находятся Алматы, столица, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. К переходу в «красную» зону также близка Северо-Казахстанская область.