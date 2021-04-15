​В ряде регионов ограничили допуск провожающих и встречающих в здания аэропортов и ж/д вокзалов

Меры касаются городов и регионов, расположенных в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса
В регионах, входящих в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, ограничили допуск провожающих и встречающих в здания аэропоротов и железнодорожных вокзалов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Жанар Уразалиной.
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