Токаев обсудил предложения по уточнению бюджета с руководителями нескольких ведомств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел обсуждение предложений по уточнению бюджета. В мероприятии приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель Национального банка Ерболат Досаев и другие, сообщает пресс-служба Акорды.

Будущие уточнения будут связаны с выполнением президентского послания и предвыборных обещаний партии Nur Otan. В связи с этим ожидается рост как доходной, так и расходной части государственного бюджета.

Дополнительные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог, дальнейшее осуществление проекта «Ауыл – ел бесiгi», поддержку субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, реализацию Дорожной карты занятости, развитие агропромышленного комплекса.

Дополнительные расходы на борьбу с пандемией пойдут на выплату надбавок медработникам и оплату медицинских услуг. Кроме того, запланированы средства на обеспечение жильем военнослужащих, противопаводковые мероприятия, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

При этом Токаев поставил задачу оптимизировать расходы и повысить доходы бюджета, усовершенствовать систему госзакупок, продолжать процесс приватизации, а также развивать инфраструктуру и продолжать цифровизацию.