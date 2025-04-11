Также есть золотовалютные резервы, напомнил он
На случай обострения мирового кризиса Казахстан возьмет деньги из Нацфонда – Токаев
фото Жанары Каримовой

Выступая перед общественностью Шымкента, глава государства Касым-Жомарт Токаев снова прокомментировал ситуацию на мировых рынках и заявил, что необходимо максимально адаптироваться к ней, тщательно продумывая каждый шаг и принимать взвешенные решения, чтобы защитить экономику страны от различных вызовов.

«Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений. Мы тщательно анализируем ситуацию и учитываем все возможные риски», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы и «действовать эффективно и решительно».

При этом он считает, что Казахстан располагает большими возможностями, и «в столь непростые времена» рост ВВП за январь – март в 5,8%, «несомненно, очень хороший показатель».

«На случай обострения мирового кризиса мы сможем воспользоваться средствами Национального фонда и золотовалютными резервами», - добавил при этом президент.

Он еще раз заявил, что государство продолжит реализацию крупных проектов в сферах инфраструктуры, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, цифровизации и в других направлениях и будет выполнять свои социальные обязательства.

«Уверен, в нынешних условиях отечественные предприниматели проявят исключительную активность и ответственность, потому что именно они способны, невзирая ни на какие сложности, самоотверженно трудиться. Настало время сосредоточиться не на словах, а на конкретных действиях. Нам нужно сплотиться и работать с полной самоотдачей», - сказал Токаев.

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