Почти тысяча из них – в тяжелом, крайне тяжелом состоянии и на аппаратах ИВЛ
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Число госпитализированных пациентов с коронавирусом приблизилось к 13 тысячам

На 14 апреля в Казахстане зарегистрировано 71 новый случай заболевания коронавирусной пневмонией, 1 случай с летальным исходом, выздоровело 90 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 695 случая пневмонии, с летальным исходом – 742 случая, всего выздоровели 50 478 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 27 человек, а всего за время пандемии – 3 333.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 868 человек (36 393 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах – 12 941 пациент, на амбулаторном уровне – 23 927. В тяжелом состоянии находится 616 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациента, на аппаратах ИВЛ – 118.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 333 046, а смертей – 4 075.

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