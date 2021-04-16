Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане достигло 3%

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 576,5 тыс. человек – 3% населения страны, оба компонента вакцины получили 112,2 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 71 тысячи человек – это рекордный суточный показатель. Больше всего за четверг вакцинировано людей в Алматинской области – более 13,2 тысяч, в Алматы – 9,5 тыс., Шымкенте – 8,9 тыс., Карагандинской области – 7,1 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 107,2 тыс. человек (5,9% населения).

Далее следует Алматинская область – 72,2 тыс. (3,4%), столица – 48,5 тыс. (4,1%), Шымкент – 45,5тыс. (4,3%), Туркестанская область – 41,4 тыс. (2%), Карагандинская область – 35,6 тыс. (2,7%), Восточно-Казахстанская область - 28 тыс. (2%), Жамбылская область – 26,1 тыс. (2,4%), Актюбинская область – 22,9 тыс. (2,7%), Западно-Казахстанская область – 22,2 тыс. (3,4%), Павлодарская область – 22 тыс. (2,8%), Северо-Казахстанская область - 19,9 тыс. (3,7%), Костанайская область – 18,9 тыс. (2,3%), Акмолинская область – 18 тыс. человек (2,4%), Кызылординская область – 15,6 тыс. (1,9%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 12,3 тыс. (1,7%) и Мангистауской области - 10,7 тыс. (1,5%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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