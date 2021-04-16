«АрселорМиттал Темиртау» нанес ущерб экологии на сумму в более 1 млрд. тенге — Минэкологии

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан провело внеплановую проверку АО «АрселорМиттал Темиртау». Еще в феврале появились видео и фотографии выбросов дыма розового цвета с комбината компании. Департамент экологии по Карагандинской области тогда зафиксировал серьезное превышение допустимых норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Теперь в министерстве сообщают о том, что во время проверки предприятия были обнаружены нарушения при эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов.

Правда, министерство уточнило, что проведено расследование по факту мартовского аварийного залпового выброса загрязняющих веществ в конверторном цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». «Проверочная комиссия Департамента экологии по Карагандинской области выяснила, что предприятием АО «АрселорМиттал Темиртау» были нарушены правила эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов», — сообщило министерство.

Проверяющие смогли доказать, что это нарушение возникло из-за неудовлетворительного состояния технологического оборудования. Поэтому конвертер №2 остановлен на капитальный ремонт до мая этого года.

Всего проверили 8 цехов завода, нарушения и превышения различных нормативов обнаружили в семи из них: паросиловом, листопрокатном №2, агломерационном, коксовом, а также в цехах обжига извести, кислородно-конвертерном и углеподготовительном.

В итоге на предприятие «АрселорМиттал Темиртау» наложен штраф. Кроме того, отправлено предписание о возмещении ущерба, сумма которого ориентировочно составляет более 1 млрд тенге — оценка ущерба еще продолжается.

В министерстве отмечают, что приостановление деятельности цехов «АрселорМиттал Темиртау» приведет к приостановке всего производства, так как цикл предприятия является замкнутым и не может функционировать без какого-либо цеха.