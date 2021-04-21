Нарушения конституционных прав граждан сократились на 33% с начала года – Генпрокуратура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Глава надзорного органа доложил о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за I квартал текущего года, сообщает Акорда.

«Генеральный прокурор проинформировал президента о результатах реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса. Как сообщил Гизат Нурдаулетов, по итогам согласования прокурорами ключевых решений органов досудебного расследования количество нарушений конституционных прав граждан сократились на 33%», - сообщает пресс-служба президента.

Что касается поручения президента по защите предпринимателей от незаконных действий государственных органов, переориентировании надзора прокуратуры на эффективное решение проблем бизнеса, то, по словам генерального прокурора, с начала года защищены права 22 тыс. предпринимателей, отменено 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов.