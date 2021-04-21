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Истребитель Су-30СМ мог потерпеть крушение из-за стаи птиц – Минобороны
ФОТО МИНОБОРОНЫ

Истребитель Су-30СМ Минобороны мог потерпеть крушение из-за стаи птиц, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на оборонное ведомство. Специально созданная комиссия рассматривает все возможные версии, но столкновение военного борта со стаей птиц – одна из наиболее вероятных, так как на месте крушения самолета обнаружены останки десятков птиц.

«Птицы, особенно крупные, очень опасны для авиации. Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке. Корпус современного самолета способен выдержать удар птицы, но не двигатель. При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя», - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, в отличие от гражданских самолетов скорость истребителей выше, поэтому попадание в двигатель птиц приводит к более серьезным последствиям.

По данным Минобороны, «системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить машину и посадить ее на аэродроме».

«Вся авиационная техника согласно регламенту своевременно проходит ремонт и модернизацию на заводах-изготовителях. Многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ Военно-воздушные силы начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года. Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации», - добавили в министерстве.

16 апреля при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение истребитель Су-30СМ Минобороны Казахстана. Экипаж самолета катапультировался, но одному из пилотов потребовалась госпитализация.

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