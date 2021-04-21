Токаев заявил о необходимости иметь четкую методологическую базу отбора нацпроектов

Президент Касым-Жомарт Токаев провел пятое заседание Высшего cовета по реформам. Как сообщает Акорда, на нем обсуждались пять вопросов.

О разработке национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о трансформации нацпроекта «Цифровой Казахстан», министр сельского хозяйства Сапархан Омаров проинформировал о подготовке нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года, о внедрении регулирования «с чистого листа» отчитался министр национальной экономики Асет Иргалиев, а председатель Верховного суда Жакип Асанов и руководитель администрации президента Ерлан Кошанов представили предложения о реформе правосудия.

Заслушав доклады участников, по каждому из выступлений презилент дал конкретные замечания и поручения. В частности, Токаев указал на недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов «здесь и сейчас».

«Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной», - считает глава государства, подчеркнув, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования.

Что касается национального проекта «Цифровой Казахстан», Токаев положительно оценил представленные нововведения, дарства одобрил подходы, предлагаемые в концепции развития цифровой отрасли, и нацпроект «DigitEL».

Говоря о национальном проекте по развитию АПК до 2026 года, президент отметил, что документ является очень обширным, так как в него включены все направления отрасли и приведены все возможные меры как системного, так и реализационного характера. При этом он предложил часть направлений включить в Концепцию развития АПК. В то же время глава государства считает, что нацпроект должен быть абсолютно прикладным, с фокусом на решение узловых аспектов развития. В целом он одобрил базовые подходы к реформированию АПК, но поручил правительству доработать проект.

Оценивая доклад Иргалиева, Токаев подчеркнул, что стране нужен сильный, конкурентоспособный частный бизнес, способный стать основой национальной экономики и благосостояния граждан, а «закладываемые в проект закона нормы должны быть реально работающими».

«Нельзя допускать выхолащивания, компромиссов, устраивающих регуляторов, но делающих бессмысленной и формальной саму реформу», - сказал он.

Говоря о правовых реформах, президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия, так как «это важнейший критерий правового государства, базис инвестиционной привлекательности, обеспечения охраны права частной собственности».

«Новые подходы к реформированию судебной системы должны обеспечить дальнейшее укрепление независимости судей, укрепить доверие общества к судам, стимулировать привлечение к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, повысить удобство и эффективность судебного процесса», - сказал Токаев, добавив, что выработанные инструменты позволяют привлекать в судейскую профессию сильных юристов и специалистов по отдельным отраслям права.

Президент считает, что проработка этих вопросов в парламенте должна быть открытой и всесторонней, с привлечением общественности и представителей юридического сообщества. Он поручил принять соответствующий законопроект в текущем году.

Что касается реформы уголовного процесса, то здесь приоритетной должна быть работа по обеспечению защиты конституционных прав граждан, отметил Токаев.

«Для этого должны быть созданы условия реальной состязательности прокуроров и адвокатов в суде, расширены возможности для обжалования судебных решений, обеспечена единообразная судебная практика. Итоговый судебный вердикт должен быть понятен как участникам процесса, так и обществу в целом», - сказал президент.

Он также подчеркнул, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до иностранных партнеров. Эту работу поручено координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Кроме того, он поручил правительству до 1 августа тщательно рассмотреть вопросы по проблеме инвестиционных споров.