Биологи и биотехнологи будут в приоритете при присуждении стипендии «Болашак» в этом году

Комиссия в области образования пересмотрела перечень специальностей, по которым будет присуждаться международная стипендия «Болашак». Особое внимание в этом году будет уделено специалистам в области биологии, биотехнологии и вакцинологии, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.

Прием документом начнется 4 мая и завершится 28 октября. Само присуждение стипендии пройдет в три этапа – в июне, августе и октябре.

«Одним из главных документов, который волнует всех поступающих, – это перечень приоритетных специальностей, на которые можно ориентироваться по программе «Болашак». В прошлом году в присуждение были внесены правила, которые затрагивают процесс отбора и подачу на конкурс», - отметил Дауленов.

Например, с этого года все поступающие в магистратуру и докторантуру должны самостоятельно поступить в зарубежный топовый вуз, который определен министерством, и только после этого подавать документы на присуждение стипендии. По информации ведомства, в данный список вошли 207 вузов из 27 стран, входящих в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более международных академических рейтингов QS, Times Higher Education (THE), Academic Rankings of World Universities (ARWU). Кроме того, несколько дней назад комиссия в области образования рассмотрела и утвердила перечень специальностей на 2021 год.

«Проект подготовлен на основе рынка труда и построен итогом тщательного анализа о том, как, какие специалисты нам необходимы в будущем. Это вирусология, робототехника, специалисты с креативной экономикой. Различные специальности на стыке наук. В этом году особое внимание на биологов, биотехнологов, а также специалистов в области вакцинологии», - подчеркнул вице-министр.

В целом перечень на 2021 год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировок, включая такие актуальные, как «Инклюзивное образование», «Вирусология», «Урбанистика», «Технология новых материалов». Специальности распределены по семи направлениям: «Инновации и новые технологии», «Индустриальная инженерия», «Естественные науки», «Социальные науки», «Образование», «Медицина» и «Креативная индустрия».