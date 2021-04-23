С 26 апреля начнется масштабное использование приложения «Ashyq» по всему Казахстану

Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и министра здравоохранения Алексея Цоя. Они доложили о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, о ходе вакцинации населения и об актуальных вопросах социально-экономического развития.

Говоря о принимаемых мерах по вакцинации населения, Аскар Мамин сообщил, что начиная с апреля, планируется обеспечить доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно. А с 26 апреля начнется масштабное использование приложения «Ashyq» во всех областях, что позволит различным секторам экономики безопасно работать в условиях «красных» и «желтых» зон.

Согласно представленным главе государства данным, в настоящий момент загруженность инфекционных коек по стране составляет 42%, реанимационных – 28%. В резерве находится более 25 тыс. койко-мест, создан необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, повышена мощность ПЦР-лабораторий до 123 тыс. тестов в сутки.

Аскар Мамин также рассказал о ходе подготовки к предстоящему 29-30 апреля заседанию Евразийского межправительственного совета. Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы, связанные с привлечением инвестиций, поддержкой занятости населения.

В завершение президент поручил правительству взять на особый контроль работу по увеличению производства отечественной вакцины и обеспечению ее доступности для граждан.