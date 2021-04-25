Еще 86 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 22 апреля в Казахстане зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 3 случая с летальным исходом, выздоровели 85 человек, сообщает Минздрав.

Всего за период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 52 434 случаев пневмонии, с летальным исходом – 771, выздоровели 51 155 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 15 человек, а всего за время пандемии – 3 550.

На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 41 711 человек (41 203 КВИ+ и 508 КВИ-), из них в стационарах – 14 827, на амбулаторном уровне – 26 884. В тяжелом состоянии находятся 716 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент, на аппарате ИВЛ – 104 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 358 834.