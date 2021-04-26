Нацбанк вновь сохранил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Решение обусловлено сохранением действия проинфляционных факторов, несмотря на незначительное замедление фактической инфляции. Риски роста цен связаны с ростом тарифов на электроэнергию, повышением цен на бензин, уточнением параметров государственного бюджета, продолжающимся ростом внешних цен на продовольственные товары, ускорением инфляции в странах – торговых партнерах и возросшей вероятностью ухудшения ситуации с COVID-19 в мире на фоне возникающих проблем с вакцинацией. Во внутреннем секторе наметились признаки восстановления деловой активности, свидетельствуя о постепенном оживлении спроса, чему способствует рост реальных денежных доходов населения», - пояснили в Нацбанке.

Динамика годовой инфляции формируется ниже оценок регулятора. По итогам марта она снизилась до 7,0% по сравнению с 7,4% в феврале и январе. По данным Нацбанка, продовольственная компонента продолжает вносить основной вклад в инфляцию, несмотря на замедление годовых темпов роста цен с 11,6% в феврале до 10,7% в марте.

«В структуре продовольственных товаров отмечается замедление годовых темпов роста цен на большую часть продуктов питания, что во многом объясняется высокой базой 2020 года, когда на фоне возросшего спроса и разрыва цепочек поставок наблюдался значительный рост цен. При этом годовой рост стоимости отдельных товаров (подсолнечного масла, яиц) продолжается», - отметили в пресс-службе регулятора.

Инфляция непродовольственной компоненты ускорилась с 5,2% в феврале до 5,6% в марте за счет повышения цен на обувь, одежду и бензин – эти товары ранее оказывали основное сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию.

Вместе с тем наблюдается снижение темпов роста цен на платные услуги. Инфляция данной компоненты замедлилась с 4,2% в декабре 2020 года до 3,7% в марте 2021 года. Основными факторами снижения стали годовая дефляция на регулируемые коммунальные услуги и замедление годовых темпов роста цен на аренду жилья и транспортные услуги.

«Различные оценки базовой инфляции свидетельствуют о формировании инфляционных процессов преимущественно выше целевого коридора. В экономике по-прежнему сохраняется высокий рост цен на отдельные продовольственные товары, а динамика роста цен на некоторые непродовольственные товары и услуги может свидетельствовать о постепенном восстановлении потребительского спроса», - сообщает Нацбанк.

Что касается ситуации во внутренней экономике, то, как отмечает регулятор, она постепенно улучшается и развивается в соответствии с прогнозами Нацбанка (рост на 3,4-3,7% в 2021 году). По итогам первого квартала экономика страны сократилась на 1,6% в годовом выражении. После снижения ВВП в январе темпы сокращения экономики в феврале замедлились, в марте динамика ВВП перешла в зону роста. Стабильный рост показали отрасли обрабатывающей промышленности, строительства, информации и связи, сельского хозяйства и государственного сектора. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности, торговли и транспорта.

Однако ситуация во внешнем секторе остается неопределенной. На фоне проводимой вакцинации и принятия дополнительных мер финансовой поддержки в ряде стран ожидается более сильный рост мировой экономики, чем прогнозировалось ранее. МВФ повысил прогнозы роста мировой экономики в 2021 году с 5,5% до 6% и пересмотрел рост экономики Казахстана в 2021 году по сравнению с октябрьской оценкой – с 3% до 3,2%.

Одним из основных драйверов роста остается промышленность. При этом сохраняются риски более медленного восстановления глобального спроса ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и появления новых штаммов коронавируса, ускорения инфляции в развитых странах, а также усиления геополитической напряженности. Кроме того, продолжается рост цен на мировых продовольственных рынках, а на фоне растущего проинфляционного давления центральные банки отдельных развивающихся стран, включая Россию, Турцию, Бразилию, Украину, в марте ужесточили монетарные условия. Ситуация же на мировом рынке нефти улучшается при поддержке глобальных программ вакцинации и пакетов стимулов в ключевых странах и за счет формирования дефицита нефти на фоне ускорения потребления.

«С учетом внешних и внутренних проинфляционных рисков дальнейшее замедление годовой инфляции может происходить более медленными темпами. Ожидаемый рост тарифов на электроэнергию и увеличение расходов республиканского бюджета преимущественно за счет выделения дополнительного целевого трансферта из Национального фонда на 850 млрд тенге являются новыми условиями прогноза и требуют оценки влияния на траекторию инфляции в краткосрочном и среднесрочном периодах», - отмечает Нацбанк.

Следующее решение по базовой ставке будет принято 7 июня по результатам предстоящего прогнозного раунда «май – июнь 2021 года» и основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателей, а также балансе рисков.