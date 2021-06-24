Казахстан ратифицировал поправки в Договор аренды Россией комплекса «Байконур»

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», сообщается на сайте Акорды.

Документом продлена аренда и эксплуатация комплекса «Байконур» до 2050 года». В результате Казахстан и Россия гармонизируют ранее взятые на себя обязательства, что позволит сохранить, эффективно использовать и развивать научно-технический, производственный, социально-культурный потенциал комплекса «Байконур», а также обеспечит социально-экономическую стабильность в регионе.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что решение о передаче в аренду комплекса «Байконур» Российской Федерации было принято в 1994 году, когда в тяжелой экономической ситуации Казахстан не имел возможности содержать и эксплуатировать космодром. Согласно заключенному договору аренды, Россия взяла на себя обязательства по содержанию города Байконур и космодрома с правом использования его для выполнения своих космических программ.

«В соответствии с договором аренды комплекс «Байконур» передан в аренду Российской Федерации на 20 лет с возможностью продления срока аренды на последующие 10 лет. Кроме договора аренды, подписано еще около 70 международных договоров, регулирующих различные вопросы функционирования комплекса «Байконур», - отмечал министр.

Ежегодно Россия выплачивает в республиканский бюджет Казахстана $115 млн за аренду Байконура. В общей сложности за 27 лет Казахстан получил более $3 млрд.