Точное число жертв пока неизвестно
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Торнадо в Чехии: разрушены 4 населенных пункта, пострадали сотни человек
Фото AFP/Radek Mica

На юго-востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией и Австрией, мощный торнадо разрушил несколько населенных пунктов, пострадали минимум 300 человек, есть погибшие, сообщает Русская служба ВВС.

Скорость ветра достигала 267-322 км/ч. Разрушены часть города Годонина и части близлежащих сел – Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице. Более 120 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества. Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами. В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать», - сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова, добавив, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.

На помощь чешским спасателям пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.

По данным МВД и Минздрава Чехии, порядка 300 человек получили травмы. Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около $2,7 тыс., идет дальнейший сбор помощи.

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