Токаев предложил объявить 1 октября Днем работников радио

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских журналистов с Днем работников средств массовой информации. Вместе с тем он предложил официально объявить 1 октября Днем работников радио, сообщает Акорда.

«Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. Почетная обязанность каждого журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности», - заявил президент.

Он подчеркнул, что государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства и оказывает постоянную поддержку талантливым журналистам. И премия президента в области СМИ – «яркое тому представление». Токаев заявил, что «высоко ценит труд журналистов, являющихся золотым мостом между государством и обществом», при этом он выразил уверенность, что журналисты «глубоко осознают ответственность за распространение точной и достоверной информации и ставят превыше всего национальные интересы».

«В последнее время все чаще говорят об отсутствии у работников радио профессионального праздника. Считаю, что в рамках празднования 100-летия Казахского радио следует официально объявить 1 октября Днем работников радио», - также добавил Токаев.

В этом году премия президента в области средств массовой информации присуждена ведущей новостного отдела телеканала «Хабар 24» Вере Захарчук за вклад в развитие отечественной тележурналистики; обозревателю сетевого издания «Qmonitor.kz» Сауле Исабаевой Сауле – за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве; руководителю алматинской студии радио «Қазақ» и «Шалқар» Бакыту Кутпанбаеву – за вклад в информационное обеспечение региональной политики Казахстана; главному менеджеру департамента по работе со СМИ акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Жаннат Ойшибаевой – за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана.

Гранты президента присуждены главному редактору республиканской общественно-политической газеты «AIQYN» Нурмухамеду Байгараеву – за значительный вклад в развитие печатных средств массовой информации; редактору центральной редакции дирекции информационных программ телеканала «КТК» Диасу Нуракыну – за вклад в развитие казахстанского телевидения; ведущему общественно-политического ток-шоу «Ашық алаң» национального телеканала «QAZAQSTAN» Максату Толыкбаеву – за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности президента; главному редактору газеты «Мұнара» Серикболу Хасанову Серикболу – за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации.