В горах Алматы построят 15 хижин с возможностью передачи SOS-сигнала

В горах Алматы построят 15 хижин на отдаленных участках, в которых будет возможно передать спутниковый сигнал SOS на пульт спасателей, об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«В этом году в горах Алматы планируется организовать вертолетную площадку, два контрольно-спасательных пункта, где будут круглосуточно дежурить 16 спасателей. Также будет построено 15 хижин на отдаленных участках с возможностью передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей», – рассказал Сашинтаев.

Уже оцифрованы тысяча километров горных пеших троп, ведётся благоустройство 173 километров горных маршрутов. Будут созданы четыре кемпинг-зоны и три глэмпинг-зоны. Прорабатывается проект покрытия сотовой связью «слепых» зон в горах.