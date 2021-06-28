Посол США о поставках вакцины Pfizer: «Казахстан – не самая нуждающаяся страна»

Казахстан пока не входит в список нуждающихся стран, для которых Соединенные Штаты Америки планируют закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer, сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер в понедельник во время пресс-конференции, проходившей онлайн.

«Пока нет, – ответил он на вопрос о том, входит ли наша страна в этот список. – Потому что мы используем эпидемиологические критерии для того, чтобы распространять эти вакцины, и Казахстан – не самая нуждающаяся страна. Но я не сомневаюсь, что когда сообщение вакцин увеличится, возможно, Казахстан сможет достать американские вакцины».

10 июня президент США Джо Байден заявил о том, что Соединенные Штаты закупят у компании Pfizer 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы передать их почти 100 странам с низким уровнем дохода. Планируется, что поставки начнутся в августе этого года. Первые 200 млн доз будут доставлены в этом году, остальные 300 – в первой половине 2022 года.

Напомним, что Казахстан уже долгое время ведет переговоры с Pfizer о поставках вакцины. Изначально ожидалось, что вакцина поступит в страну в июле, но на брифинге 16 июня глава Минздрава сообщил, что переговоры все еще идут.