В инфекционные стационары столицы в сутки поступает порядка 200 больных коронавирусом

В столице Казахстана продолжается резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией, и в 56% новых случаев выявлена вероятность циркуляции «индийского» штамма. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщила главный санитарных врач города Сархат Бейсенова. В городе развертывают дополнительные стационары, так как в сутки поступает порядка 150-200 больных.

«Учитывая резкий рост заболеваемости, был проведен ПЦР-скрининг положительных проб от больных, который предварительно показал в 56% случаях вероятную мутацию, характерную для «Дельта» штамма, или «индийского»штамма, обладающую высокой контагиозностью, с коротким инкубационным периодом и имеющую высокую вероятность госпитализации и летальности», - заявила Бейсенова.

По информации руководителя управления общественного здравоохранения города Тимура Муратова, загруженность инфекционных стационаров выросла с 40 до 70%.

«На утро 28 июня в инфекционных стационарах находятся 1 403 пациента, из них с подтвержденным КВИ – 1 256 человек, с пневмонией – 147. Коечная мощность стационаров составляет 2026 коек, в том числе 2001 инфекционных и 25 карантинных коек. В настоящее время для борьбы с коронавирусной инфекцией у нас задействованы 14 стационаров, из них 13 инфекционных, один карантинный», - привел данные Муратов.

Также власти столицы расконсервируют ранее закрытые стационары. В частности, в бывшей гостинице «Рамада плаза» с сегодняшнего дня развернуто 500 инфекционных коек.

«Все эти принимаемые меры говорят о том, что количество заболевших коронавирусном растет каждый день. Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать кадровый ресурс. Только в сутки в инфекционные стационары стали поступать порядка 150-200 человек», - подчеркнул он.

В целом из развернутой 2001 инфекционной койки свободными остаются только 598, в том числе 36 реанимационных. Всего в отделении реанимации находятся 111 пациентов, с коронавирусной инфекцией – 100. Из них в тяжелом состоянии – 57 человек, в крайне тяжелом – 43, на ИВЛ – 20.﻿