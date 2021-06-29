Вакцинация позволила снизить заболеваемость коронавирусом в два раза – Цой

Министерством здравоохранения Казахстана проведен анализ эффективности вакцинации, который показал снижение заболеваемости коронавирусом в два раза среди тех, кто получил первую дозу. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Алексей Цой.

«Проведен анализ эффективности вакцинации. Так, в стране с ростом числа вакцинированных с апреля по июнь месяц с 1,3 млн до 3,2 млн человек, вацинированных первой дозой, отмечается снижение заболеваемости в два раза», - сообщил Цой.

Министр подчеркнул, что даже с учетом появления штамма «Дельта» и изучения эффективности препаратов, которое продолжается, «вакцинация оказывает положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране».

Министр также напомнил, что на данный момент в республике использовано порядка 5,2 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 3 246 795 человек, или 32,8% от подлежащего вакцинации населения, вторым компонентом - 1 954 372 человек. В прививочных пунктах имеется порядка 800 тыс. доз первого компонента и 1,4 млн доз второго компонента. Число вакцинированных за последнюю неделю выросло в 1,6 раза с 254 тыс. до 405 тыс.