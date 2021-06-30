Более $1 млрд необходимо для завершения строительства ЛРТ в столице

Акимат столицы планирует завершить поиск инвестора для строительства ЛРТ до конца лета, сообщил в среду входе брифинга в службе центральных коммуникаций аким города Алтай Кульгинов. По его словам, для этого необходимо более $1 млрд, и рассматриваются варианты привлечения средств на внешних рынках.

«Изначально объем был $2,6 млрд (для строительства ЛРТ – V). Мы его снизили более чем на $800 млн. Сейчас требуется порядка $1 млрд», - сказал Кульгинов, отвечая на вопрос, сколько средств необходимо для завершения строительства.

Несмотря на то, что акимат готов получить средства на внутреннем рынке, конкурс объявлен на внешние займы.

«Участвуют банки. Как только конкурс будет завершен, мы вам сообщим. Конкурс еще не завершен. (Это могут быть – V) не только исключительно (внешние займы – V). Если будут желающие на внутреннем финансовом рынке, мы тоже будем рассматривать. ЕНПФ не рассматривается. Только банки второго уровня», - подчеркнул Кульгинов.

Он уточнил, что займы будут получены под гарантию государства, под гарантию правительства, иначе «инвестор не придет». До настоящего времени $430 млн были привлечены на внутреннем финансовом рынке под 3,25% и погашен внешний заем в Китайском банке.