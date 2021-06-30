Казахстан может начать поставки нефтепродуктов в Беларусь не раньше октября – ноября

Для того чтобы начать поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь, Казахстану необходимо ратифицировать соответствующее соглашение. А это возможно сделать только после того, как депутаты выйдут с каникул, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетиуи Нурлан Ногаев.

«Да (поставки могут начаться не раньше октября – ноября – V). Сегодня было закрытие седьмой сессии парламента Республики Казахстан. И осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию парламенту», - сказал Ногаев.

Она напомнил, что в ходе визита премьер-министра Республики Беларусь подписано соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов. Теперь Казахстану необходимо ратифицировать соответствующее соглашение, после чего будет составлен индикативный план и перечень товаров, которые могут быть направлены в Беларусь. Тогда же стороны намерены обсудить виды и объемы нефтепродуктов.