В столице снова ужесточат карантин

За прошедшие сутки в столице выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в городе снова ужесточат карантин, сообщается на сайте акимата.

Так, с 4 июля сокращается время работы общепита (ресторанов, кафе), которые работают по проекту «Ashyq», с 02:00 до 22:00 (в закрытых помещениях), время летников будет сокращено с 02:00 до 24:00. В случае если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества, то работа данных объектов будет остановлена.

Работа фитнес-центров (йога центры и др.), которые не являются участниками проекта «Ashyq», будет приостановлена полностью. Фитнес-центры (йога-центры) по проекту «Ashyq» смогут работать только в будни.

В воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта – автобусы будут проходить дезинфекцию.

Кроме того, работа мониторинговых групп на соблюдение карантинных мер переведена на усиленный круглосуточный режим работы.

Со 2 июля также вступает в силу постановление санврача города о запрете массовых мероприятий ко Дню столицы, все мероприятия в закрытых помещениях запрещены (за исключением работы театров по проекту Ashyq с заполняемостью не более 20%). Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.

«Для того чтобы в городе не вводили строгие карантинные нормы, необходимо выработать коллективный иммунитет. Доля коллективного иммунитета должна превысить более 60%. На данный момент в городе первым компонентом вакцинированы более 229 тыс. человек. Более 90% медицинских работников получили прививки от коронавируса, более 70% работников коммунальных служб. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей», - напомнили в акимате.