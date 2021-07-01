Июль в Казахстане будет жарким и почти без дождей

«В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы в северной половине страны. В течение месяца по территории Казахстана предполагается преобладание антициклонального типа погоды, ожидается жаркая и малоосадочная погода, лишь в отдельные дни с прохождением циклонов прогнозируются кратковременные летние дожди с грозами, усиление ветра до 15-25 м/с», - говорится в консультативном прогнозе синоптиков на июль.

На западе страны в первой декаде июля прогнозируется постепенный спад жары: ночью будет от +19+28°С до +12+23°С, днем ожидается температура от до +24+32°С до +30+38°С, на юго-западе - до +41°С. На северо-западе, севере и в центре Казахстана основной фон температуры сохранится ночью +15+25°С, днем +33+38°С, местами +41°С. В южной половине - ночью +20+30°С, днем +37+45, в горных районах +30°С. В восточной части Казахстана температура повысится ночью от +12+20°С до +20+28°С, днем от +27+35°С до +33+41°С. При этом к концу первой декады июля на востоке прогнозируется спад жары 7-10°С.

По данным синоптиков, кратковременные летние дожди с грозами и усилением ветра (шквал, пыльная буря) вероятны в начале месяца на западе, северо-западе страны, 5-7 июля - на севере и в центре Казахстана, в конце декады - в южной половине и на востоке страны.

«Во второй декаде июля предполагается повышение температуры воздуха на западе и северо-западе РК в начале второй декады, затем с середины декады прогнозируется повышение температурного фона на всей территории республики. В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха в южной половине страны ночью от +10+17°С до +17+25°С, днем от 22+33°С до +30+38°С, в северной половине ночью от +5+13°С до +13+20°С, днем от +18+26°С до +26+33°С», - отмечают синоптики.