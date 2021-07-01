Токаев предлагает разработчикам нацпроектов быть ближе к проблемам людей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. Как сообщается на сайте Акорды, на заседании обсудили подготовку национальных проектов.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов презентовал главе государства 10 национальных проектов, направленных на исполнение Общенациональных приоритетов и Национального плана развития до 2025 года. Заслушав доклад и мнение членов совета, Токаев призвал правительство решать конкретные и реалистичные задачи, понятные гражданам и направленные на улучшение их жизни.

«В принципе, нужно единое понимание целей и задач вашей работы в плане разработки национальных проектов. Действительно, цели должны быть прагматичными, без шапкозакидательства, без излишней теоретизации. Высший совет по реформам не должен превращаться в «клуб мечтателей». Жизнь за окнами наших кабинетов развивается в сложной траектории», - заявил президент.

Он напомнил, что сейчас, например, приходится «принимать решения, связанные с повышением цен на продукты первой необходимости и, в целом, с ростом инфляции», но есть и «масса других вопросов, затрагивающих обычную, повседневную жизнь наших граждан».

«Возьмите, к примеру, засуху, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства. Мы должны ходить по земле, грубо говоря. Здесь нужна согласованная работа, с полным пониманием задач, которые стоят перед нами», - продолжил президент.

Также глава государства обеспокоен тем, что на нацпроектах, на реализацию которых будут выделены большие средства, попробуют нажиться коррупционеры.

«Меня в этой связи беспокоит проблема, связанная с коррупцией. Как только появляются в печати большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов, особенно в области инфраструктурного строительства, тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессиональных охотников за такими проектами, желающих «отжать» соответствующие средства в свои карманы. Давайте будем говорить откровенно. Мы это знаем. Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить правительство и соответствующее агентство: внимательно подумайте над этой проблемой. Польза от реализации национальных проектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан», - сказал Токаев.

Глава государства одобрил предлагаемый перечень нацпроектов, поручил правительству и агентству по стратегическому планированию и реформам до 15 августа внести конкретные, согласованные, обеспеченные финансированием тексты национальных проектов и обеспечить контроль за расходованием средств, которые планируется выделить на их реализацию.