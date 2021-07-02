Выплата гарантийного возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan начнется 3 июля

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил, что выплата гарантийного возмещения вкладчикам лишенного лицензии АО «Capital Bank Kazakhstan» будет осуществляться с 3 июля 2021 года по 3 июля 2022 года включительно. В качестве банка-агента определено АО «Евразийский банк».

«Получить гарантийное возмещение вправе физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Capital Bank Kazakhstan». Прием заявлений и выплата гарантийного возмещения будут осуществляться через отделения банка-агента. Несмотря на то, что филиалы АО «Capital Bank Kazakhstan» расположены только в Нур-Султане и Алматы, для удобства вкладчиков заявления будут приниматься банком-агентом и в иных населенных пунктах Казахстана», - говорится в сообщении КФГД.

С учетом того, что столица и Алматы сейчас находятся в «красной» зоне, отделения банка-агента в этих городах могут не работать в ближайшие выходные (праздничные) дни, отметили в КФГД.

Если же вкладчик не обратится за получением гарантийного возмещения в течение года с даты начала выплаты, то невостребованная сумма будет перечислена на его индивидуальный пенсионный счет в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в качестве добровольного пенсионного взноса.

В КФГД напомнили, что выплата возмещения производится в пределах суммы остатков по депозитам в АО «Capital Bank Kazakhstan» с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии, но не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте; не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте; и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии – 25 июня). При наличии у вкладчика двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом установленных лимитов по каждому виду депозита. За выплатой остатков по депозитам сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики вправе обратиться в ликвидационную комиссию АО «Capital Bank Kazakhstan» после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

25 июня Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций АО «Capital Bank Kazakhstan». Также банку запрещена деятельность на рынке ценных бумаг. Депозиты 99% вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в полном объеме.