Токаев уверен, что на Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены покажут рекордные результаты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев перед предстоящими летними XXXII Олимпийскими играми в Токио встретился с членами национальной сборной Казахстана.

Как сообщает Акорда, основная часть спортсменов участвовала во встрече посредством телемоста из олимпийского центра «Акбулак» в Алматинской области, где проходят заключительные сборы перед отправкой в Токио.

Выступая перед олимпийцами, Токаев отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность.

«Каждому из вас пришлось проявить настоящий чемпионский характер, чтобы укрепить свои лидерские позиции на международном уровне и получить заветные олимпийские лицензии. В этих непростых условиях вы неукоснительно следовали строгому спортивному режиму самоограничений, подавая позитивный пример ответственного поведения», - сказал он.

Президент уверен, что в Токио наши спортсмены покажут свои рекордные результаты и усилят позиции страны среди ведущих спортивных держав мира, а мощная энергия поддержки казахстанцев будет сопровождать их на протяжении всей Олимпиады.

«В год 30-летия независимости места на олимпийском пьедестале станут не только вашим личным достижением, но и триумфом всей нации. Они воодушевят тысячи молодых сердец заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и твердо следовать своей цели», – подчеркнул Токаев.

Глава государства назвал в качестве приоритета развитие массового и детско-юношеского спорта. Он уверен, что «именно на этой базе мы улучшим здоровье нации и воспитаем новое поколение спортивных звезд, которыми будет гордиться вся страна».

«Такая политика придаст мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов, создаст реальные стимулы для детских тренеров и поможет выявить новую плеяду одаренных атлетов, - считает он.

Токаев также высоко оценил вклад тренеров в спортивные достижения Казахстана.