Численность населения Казахстана вплотную приблизилась к 19 млн.

Численность населения Казахстана к 1 июня 2021 года достигла 18 985 тыс. человек, увеличившись с начала года на 105,3 тыс. человек или 0,56%, сообщило бюро национальной статистики.

Шымкент по итогам первого квартала лидирует по темпам прироста населения – он составил 1,74%. За ним следуют столица - 1,54%, Мангистауская область (1,20%), Алматы (0,99%) и Атырауская область (0,78%).

Население столицы к началу мая достигло 1 203 тыс. человек, Алматы – 1 997 тыс., Шымкента – 1 093 тыс.

За первые месяцы 2021 года рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана, в остальных пяти население сокращалось.

Сейчас в числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,35%, Костанайская область – на 0,20%, Восточно-Казахстанская область – на 0,12%, Павлодарская область – 0,10% и Карагандинская область – на 0,01%.

При этом Северо-Казахстанская область по-прежнему – единственный регион, где отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 0,77% до 11 237 тыс. человек, сельское население - на 0,25% - до 7 748 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,2%, доля сельского населения - 40,8%.