Жители столицы должны стать примером в прививочной кампании, считает Токаев

Касым-Жомарт Токаев на церемонии поднятия государственного флага, традиционно открывающей праздничные мероприятия ко Дню столицы, еще раз напомнил о важности всеобщей вакцинации и заявил, что жители столицы должны стать примером в прививочной кампании.

«День столицы нужно использовать, чтобы поддержать и вдохновить людей – напомнить им о силе единства, важности взаимопомощи и ценности вклада каждого в общее дело. Жители столицы должны выступить в качестве флагмана прививочной кампании, соблюдения ограничительных мер. Надо хорошо понимать, что всеобщая вакцинация – это единственный путь к восстановлению нормальной жизни и сохранению здоровья людей. Уверен, лозунг «Біз біргеміз!» станет формулой нашей победы в борьбе с этой смертоносной инфекцией», - заявил Токаев.

Он считает, что столица стала «настоящим прорывом в будущее, примером общенациональной мобилизации и истинного патриотизма», центром притяжения талантливых и энергичных соотечественников и для многих граждан других государств. По его мнению, поднимая государственный флаг, «мы подтверждаем свою приверженность идеалам свободы и суверенитета».

Также Токаев поздравил выпускников высших военных учебных заведений, всех присутствующих – с наступающим Днем столицы.