Air Astana подала в суд на производителя самолетов Embraer

Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana в минувшую пятницу подала иск в Верховный суд Нью-Йорка в Манхэттене против компании Embraer. В своем иске авиаперевозчик обвиняет бразильского производителя самолетов в нарушении контракта и гарантии и требует $11,9 млн., сообщило агентство Reuters.

В своем иске Air Astana обвинила Embraer в «поведении, которое было (в лучшем случае) небрежным и демонстрировало безрассудное безразличие к человеческой жизни».

В заявлении Embraer говорится, что компания отрицает нарушение каких-либо обязательств перед Air Astana и будет «решительно защищаться» от любых претензий.

«Эйр Астана требует компенсации за свое одностороннее решение о приостановке полетов самолетов и была единственной авиакомпанией, которая приостановила использование самолетов E2, сделав это только временно, а потом возобновив все полеты», - говорится в заявлении.

«Эйр Астана» в иске заявила, что у пяти региональных реактивных самолетов Embraer E190-300, взятых в лизинг у Embraer, возникли серьезные проблемы с безопасностью.

К ним относятся отказ системы противообледенительной защиты крыла, требующий аварийной посадки, «каскадный отказ» гидравлических систем во время посадки, неуправляемые изменения высоты и механические сбои, приведшие к уходу на второй круг.

В субботнем заявлении Embraer говорится, что в ноябре 2020 года у самолета Air Astana E190-E2 возникла техническая проблема с компонентом, что побудило бразильские регулирующие органы потребовать в короткие сроки заменить эту деталь во всем парке.

«Хотя подобные проблемы возникают время от времени, они ни в коем случае не представляли непосредственного риска для безопасности, и самолет приземлился благополучно», - говорится в заявлении Embraer.

Хотя Air Astana не утверждает, что проблемы привели к смертельным авариям, она заявила, что была вынуждена приостановить эксплуатацию Embraer с декабря прошлого года.

Авиакомпания сообщила, что, когда она связалась с Embraer по поводу проблем, производитель предложил только «частичные или обходные решения».