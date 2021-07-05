Алматы и Шымкент сравнялись по доле вакцинированного населения

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 771 тыс. человек – 19,8% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 191 тыс. человек – 11,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 53 тысяч. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 9,8 тыс., Алматинской области – 5,9 тыс. и Туркестанской области – 5,4 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 519,3 тыс. человек (25,8% населения). Далее следуют Туркестанская область – 403,6 тыс. (19,6%), Алматинская область – 381,7 тыс. (18,3%), Восточно-Казахстанская область – 285,2 тыс. (21%), Шымкент – 283,3 тыс. (25,8%), Карагандинская область – 271,9 тыс. (19,8%), столица – 250,5 тыс. (20,8%), Жамбылская область – 205,1 тыс. (17,8%), Кызылординская область – 169 тыс. (20,6%), Костанайская область – 159 тыс. (18,3%), Павлодарская область – 148,1 тыс. (19,7%), Акмолинская область – 144,7 тыс. человек (19,7%), Актюбинская область – 139,8 тыс. (15,5%), Северо-Казахстанская область – 138,5 тыс. (25,5%), Западно-Казахстанская область – 108,9 тыс. (16,5%), Атырауская область – 96,1 тыс. (14,4%) и Мангистауская область – 66,4 тыс. (9,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.