Полиция блокирует попытки сторонников Демпартии провести шествие по улицам Алматы

До 80 человек собралось на митинг, анонсированный незарегистрированной Демократической партией Казахстана в Алматы. Полиция блокирует их попытки провести шествие по улицам города, передали корреспонденты Vласти.

Собравшиеся попытались двинуться сначала по улице Байтурсынова, затем по проспекту Абая, однако путь им преградил СОБР.

Силовики не дают протестующим начать движение, но пока не используют кеттлинг - взятие в кольцо - технику, которую неоднократно применяли против участников митингов Демпартии.

Митингующие заблокированы недалеко от входа на станцию метро «Байконур», они предприняли несколько попыток прорваться, но все они были безуспешными.

На участке по улице Байтурсынова от проспекта Сатпаева до проспекта Абая в этот момент движение открыто только для общественного транспорта, легковые автомобили сюда не пускают.

Темами митинга Демпартия заявила требование отказаться от идеи строительства в Казахстане китайских заводов, а также смены поколения политиков у власти.