Все требования бастующих работников нефтесервисной компании «Кезби» удовлетворены – Федерация профсоюзов

Все 12 требований бастующих работников нефтесервисного предприятия ТОО «Кезби» удовлетворены полностью, сообщила вечером во вторник Федерация профсоюзов Казахстана (ФПК).
По ее данным, протокол об исполнении коллективных требований сотрудников ТОО «КЕЗБИ» подписан членами арбитражной комиссии, которая была сформирована после начала забастовки.
В частности, работникам будут повышены на 50% зарплаты, пересмотрены премиальные выплаты, сотрудники будут обеспечены оборудованием, соответствующим стандартам, будет оплачиваться работа в праздничные дни и изменится размер оздоровительных выплат.
Vласти пока не удалось связаться с работниками компании, чтобы подтвердить эту информацию.
Забастовка нескольких сотен работников нефтесервисной компании «Кезби» началась на этой неделе. Помимо улучшения социальных условий, они также требовали прекратить давление на независимый профсоюз. В сообщении ФПК об этом ничего не говорится.