Все требования бастующих работников нефтесервисной компании «Кезби» удовлетворены – Федерация профсоюзов

По ее данным, протокол об исполнении коллективных требований сотрудников ТОО «КЕЗБИ» подписан членами арбитражной комиссии, которая была сформирована после начала забастовки.

В частности, работникам будут повышены на 50% зарплаты, пересмотрены премиальные выплаты, сотрудники будут обеспечены оборудованием, соответствующим стандартам, будет оплачиваться работа в праздничные дни и изменится размер оздоровительных выплат.

Vласти пока не удалось связаться с работниками компании, чтобы подтвердить эту информацию.

Забастовка нескольких сотен работников нефтесервисной компании «Кезби» началась на этой неделе. Помимо улучшения социальных условий, они также требовали прекратить давление на независимый профсоюз. В сообщении ФПК об этом ничего не говорится.