В столице два стационара перепрофилировали в инфекционные из-за роста больных коронавирусом

В столице в связи с ростом заболевших коронавирусом городской центр психического здоровья на 230 коек и главный военный клинический госпиталь Минобороны на 90 коек перепрофилированы в инфекционные стационары, сообщается на сайте городского акимата.

«Пациентов со средним и тяжелым течением заболевания мы будем госпитализировать в наркологический блок Центра психического здоровья, который на левом берегу, также в военный госпиталь. Дальнейшую специализированную помощь пациенты Центра психического здоровья будут получать в психиатрическом блоке, то есть в связи с необходимостью разворачивания коек в данном центре, мы их переведем в другие корпуса. В двух стационарах также имеются реанимационные койки, которые оснащены всеми необходимыми медоборудованиями для лечения КВИ», - рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Муратов Тимур.

В акимате напомнили, что эти стационары были задействованы для борьбы с коронавирусом в прошлом году, и после снижения заболеваемости в августе 2020 года были закрыты как инфекционные больницы.

«Рост заболеваемости у нас приходится именно на июнь – июль. Если вспомнить прошлое лето, то пиком заболеваемости были именно эти месяцы. Это все потому, что население тяжело удержать в домах – посещение общественных мест массового скопления, несоблюдение санитарных требований. К тому же у многих сезон отпусков, у учащихся образовательных учреждений каникулы и др. Это все ведет к росту заболеваемости и заполняемости коек», - отметил Муратов.

На сегодня в столице 1 877 пациентов находятся в инфекционных стационарах, загруженность коек составляет 77%. Отделения реанимации заполнены на 80%, на ИВЛ находятся 30 человек.