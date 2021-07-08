Новый формат ЭЦП планируют запустить в Казахстане до конца года

До конца 2021 года в Казахстане планируют запустить новую услугу – облачная ЭЦП, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

«Только за 2020 года 4,8 млн граждан пришли за ЭЦП. Это 30% от всех обращений. Министерством цифрового развития совместно с АО «Национальные информационные технологии» прорабатывается вопрос по внедрению облачного ЭЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс получения ЭЦП. Мы ожидаем, что это решение станет ключевым для перевода людей на онлайн», - сообщил Абдильдин.

Он напомнил, что с осени 2020 года в мобильном приложении mGov запущена авторизация и регистрация посредством биометрических данных. В этой связи облачная ЭЦП будет работать по биометрическим данным, то есть система будет не файловой, а храниться на удаленных серверах.

«По биометрической идентификации ЭЦП будет вызываться и не обязательно постоянно с собой в удостоверении, на флешке или на компьютере с собой таскать это ЭЦП. Люди же теряют флешки, приходят постоянно за обновлением ЭЦП к нам в ЦОНы. В случае в облачным ЭЦП все будет храниться в удаленном сервере, и люди при биометрическом подтверждении личности будут автоматически вызывать это ЭЦП и подписывать документы», - пояснил Абдильдин.

В целом ожидается, что сервис будет масштабирован на платформе eGov до конца 2021 года.