В Казахстане коронавирусом заразились лишь 0,05% вакцинированных

После вакцинации от коронавируса в Казахстане не зафиксировано ни одного летального случая, заверил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов. А заболели после прививки 2 212 человеком - около 0,05% от общего числа получивших хотя бы одну дозу вакцины.

«После вакцинации у нас официально зарегистрировано 2 212 случаев. Из них порядка 1 300 – после первого компонента, 900 – после второго компонента. Летальные случаи не зарегистрированы», - заявил Шоранов.

У всех заболевших, вакцинированных ранее, по его информации, течение болезни протекает бессимптомно или в легкой форме. 80% из них проходят лечение амбулаторно, 20% были госпитализированы в стационары, течение болезни у них «протекало в средней степени тяжести, без критических и тяжелых состояний».

Как уточнила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, после вакцинации «Спутником V» заболели 2 024 человека, из них 1 190 – после первого компонента, 834 – после второго. После вакцинации препаратом QazVac заразились 40 человек, 21 – после первого компонента и 19 – после второго. После вакцинации Hayat-Vax заболели 140 человек (89 и 51 соответственно) и после первой дозы Коронавака – 6 человек.