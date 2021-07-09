Туркомпания в Алматы подделывала паспорта вакцинации для выезда казахстанцев на хадж

В Алматы выявлена туркомпания, которая подделала 143 паспорта вакцинации, чтобы вывезти на хадж в Саудовскую Аравию паломников, сообщает в четверг сайт Polisia.kz.

«В городе Алматы выявлена туристическая компания, причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации (143 паспорта) при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досудебное расследование, в ходе обысковых мероприятий изъята оргтехника, печати, бланочная продукция, назначены судебные экспертизы», - говорится в сообщении.

Всего с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 30 случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, а также их использования. Кроме того, при мониторинге сети Интернет выявлено 35 объявлений по продаже паспортов вакцинации. Информация об этих страницах направлена в уполномоченный госорган для блокировки.

Как напомнили в полиции, за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы, а за его использование – арест до 40 суток.