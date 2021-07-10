Разобраться с цепочками ценообразования на продукты поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане малоэффективны. Он поручил разобраться с цепочками ценообразования на продукты.

«Действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары малоэффективны. Из местных бюджетов торговым сетям выделено более 30 млрд тенге фактически бесплатных займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам. В текущей ситуации это неплохое решение», - сказал Токаев в субботу в ходе расширенного заседания правительства.

Однако, по его мнению, влияние этой меры на рынок находится в пределах 1-4%, а доля продукции стабфондов на рынке составляет не более 4%. Президент подчеркнул, что недостаточно задействован инструмент форвардных закупок с сохранением продукции у самих фермеров.

«Акимы не должны кивать на центр. Ответственность за регионы в ваших руках, поэтому правительству поручаю совместно с НПП «Атамекен» провести оценку эффективности действующих инструментов и предложить пакет более эффективных мер», - поручил глава государства.

Токаев подчеркнул, что «крайне важно» иметь систему прогнозирования спроса, предложения и цен на мировых и сопредельных рынках. Торговые перетоки между странами, в частности, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном, – это часть жизни, и они неизбежны.

«Прогнозно-аналитический аппарат Минсельхоза должен полноценно учитывать их влияние. На данный момент мы пока этого не наблюдаем», - констатировал президент.

Кроме того, важно межведомственное сотрудничество и необходима выработка прогнозных балансов по основных культурам и товарам, обмен информацией с партнерами. Еще одной серьезной проблемой является избыточные и непрозрачные посредники.

«Справедливая торговое посредничество – это неотъемлемая и необходимая часть рыночной экономики. Я повторяю, справедливое. Но когда посредники ломают рынок по себя, получают сверхприбыли за счет производителей и потребителей – это недопустимо. Зачастую существует весьма устойчивые схемы, с которыми местными власти, судя по всему, не могут разобраться», - отметил президент.

В этой связи он поручил правительству совместно с Агентством по защите конкуренции, акимами создать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах. К этой работе также должно подключиться Агентство финансового мониторинга.