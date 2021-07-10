К жесткой ответственности привлекать за продажу паспортов вакцинации поручил Токаев

Подделка паспортов вакцинации – это прямая угроза общественному здоровью, и таких лиц нужно привлекать к жесткой ответственности, заявил в субботу в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Люди должны задуматься о своем здоровье и здоровье своих близких и принять взвешенное решение. Не нужно верить словам антиваксеров. Появилась угроза – подделка паспортов вакцинации. Это прямая угроза общественному здравоохранению и безопасности. Надо привлекать таких лиц к жесткой ответственности», - заявил Токаев.

Подделка паспортов вакцинации, о которой пишут в СМИ, по его словам, является очень опасной ситуацией для общества. Все это говорит о том, что в местах массового скопления людей могут быть зараженные люди. И правоохранительные органы должны уделить этому особое внимание.

«Мы продолжим вакцинацию. А в некоторых сферах необходимо вводить обязательную вакцинацию. Для этого есть как законодательная, так и конституционная основа. Собственно, это долг каждого перед соотечественниками», - сказал президент.