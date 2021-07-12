Только в западных регионах Казахстана вакцинировано менее 20% населения

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 372 тыс. человек – 22,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 443 тыс. человек – 13,2% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 52 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 9,7 тыс., Туркестанской области – 7,4 тыс. и Алматинской области – 5,8 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 592,5 тыс. человек (29,4% населения). Далее следуют Туркестанская область – 458,5 тыс. (22,3%), Алматинская область – 446,8 тыс. (21,4%), Восточно-Казахстанская область – 332,2 тыс. (24,2%), Шымкент – 315,2 тыс. (28,5%), Карагандинская область – 314,1 тыс. (22,8%), столица – 285 тыс. (23,6%), Жамбылская область – 235,7 тыс. (20,4%), Кызылординская область – 190,7 тыс. (23,1%), Костанайская область – 195 тыс. (22,4%), Павлодарская область – 179,9 тыс. (23,8%), Акмолинская область – 171,8 тыс. человек (23,2%), Актюбинская область – 168,6 тыс. (18,4%), Северо-Казахстанская область – 161 тыс. (29,3%), Западно-Казахстанская область – 132,2 тыс. (19,8%), Атырауская область – 115 тыс. (17,1%) и Мангистауская область – 78,1 тыс. (10,4%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.