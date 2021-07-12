Только в западных регионах Казахстана вакцинировано менее 20% населения

Алматы вновь в лидерах по темпам вакцинации
В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 372 тыс. человек – 22,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 443 тыс. человек – 13,2% населения, сообщил Минздрав.
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