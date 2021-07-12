В учреждениях УИС не останется «слепых зон»
До конца 2023 года все колонии Казахстана полностью оснастят видеокамерами
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

До конца 2023 года абсолютно все колонии Казахстана будут оснащены камерами видеонаблюдения, которые позволят фиксировать все правонарушения и устанавливать причины их возникновения. Об этом в понедельник входе брифинга в министерстве внутренних дел сообщила начальник управления КУИС МВД РК Бибигуль Мунайтпасова.

«Для полного исключения так называемых «слепых зон» в учреждениях требуется приобрести свыше 33 тыс. цифровых видеокамер. На текущий год выделены финансовые средства в сумме 3 млрд 704 млн тенге на приобретение для установки в 29-ти учреждениях, в которых содержится 53% осужденных. В остальных учреждениях эта работа будет проведена поэтапно в последующие два года», - сообщила Мунайтпасова.

Она отметила, что установка современных камер видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы направлена, прежде всего, на соблюдение и защиту прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также на предупреждение и профилактику возможных правонарушений как со стороны осужденных, так и администрации.

В целом, по ее информации, на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе страны функционирует 80 учреждений, в том числе, 64 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержится 33 тыс. лиц, из которых 4,7 тыс. следственно-арестованные. 94% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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