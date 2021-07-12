До конца 2023 года все колонии Казахстана полностью оснастят видеокамерами

До конца 2023 года абсолютно все колонии Казахстана будут оснащены камерами видеонаблюдения, которые позволят фиксировать все правонарушения и устанавливать причины их возникновения. Об этом в понедельник входе брифинга в министерстве внутренних дел сообщила начальник управления КУИС МВД РК Бибигуль Мунайтпасова.

«Для полного исключения так называемых «слепых зон» в учреждениях требуется приобрести свыше 33 тыс. цифровых видеокамер. На текущий год выделены финансовые средства в сумме 3 млрд 704 млн тенге на приобретение для установки в 29-ти учреждениях, в которых содержится 53% осужденных. В остальных учреждениях эта работа будет проведена поэтапно в последующие два года», - сообщила Мунайтпасова.

Она отметила, что установка современных камер видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы направлена, прежде всего, на соблюдение и защиту прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, их безопасности, а также на предупреждение и профилактику возможных правонарушений как со стороны осужденных, так и администрации.

В целом, по ее информации, на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе страны функционирует 80 учреждений, в том числе, 64 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов. В них содержится 33 тыс. лиц, из которых 4,7 тыс. следственно-арестованные. 94% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.