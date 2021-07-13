В отношении компании The Finiko возбуждено уголовное по факту создания финпирамиды

Прокуратура Алматы сообщила, что в отношении компании The Finiko возбуждено уголовное по факту создания финансовой пирамиды.

«7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч.3 ст.217 УК РК создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой,преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере. Ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Компания The Finiko привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад $500). Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. человек из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).

«По поручению прокуратуры города Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды. Прокуратурой инициирован ряд мероприятий направленных на установление причастных лиц, совместно с департаментом экономических расследований г.Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в департамент экономических расследований Алматы.

Между тем сайт Polisia.kz сообщил, что в Алматы арестован соучастник крупной финансовой пирамиды рамках расследования уголовного дела в отношении работников ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology», ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «MUSHARAKAH CAPITAL». В полиции Алматы сообщили о задержании учредителя ACD Teсhnology. Ранее был задержан и арестован основной фигурант , позже еще двое подозреваемых были водворены в изолятор временного содержания.