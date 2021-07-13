В селе в Алматинской области загорелась стихийная свалка рядом с жилыми домами

Во вторник в селе Тургень в Алматинской области разгорелся пожар на стихийной свалке в ста метрах от жилых домов. Жители поселка, обратившиеся в редакцию, сообщили, что долгое время не могли дозвониться до местной пожарной службы и до сих пор не получили помощь.

«Никуда не можем дозвониться. Говорят, через полчаса (отправят пожарную машину – V) – это ответ акимата, но через полчаса начнет гореть жилищный массив. Потому что дует ветер, разгорается все сильнее и сильнее, один ассенизатор не в силах своей бочкой затушить», – сообщила жительница поселка.

«Я позвонила в пожарку, сказали, сейчас передадут в Иссык, и машина выедет. Я говорю, побыстрее, потому что сухостой, воды в Тургене нет вообще. Если пойдет на Тургень, то мы все сгорим здесь», – сообщила корреспонденту Vласти другая жительница поселка.

В пожарной службе Иссыка Vласти сообщили, что вызов принят, и машина выехала. Жители, находящиеся на месте, сообщают, что им уже час обещают, что пожарная машина скоро приедет. По словам жительницы поселка Алены Польских, о пожаре стало известно около 11 часов утра, и с тех пор жители не могут дозвониться ни до областного ДЧС, ни до пожарной службы.

«Люди уже часть потушили своими силами. Ассенизатор тоже уже второй раз приезжает», - сообщила она корреспонденту Vласти по телефону, добавив, что ни пожарных, ни представителей местных властей на месте пожара нет. Также, по ее словам, в глубине горящей свалки слышны хлопки. Недалеко от свалки расположена газовая станция.

Между тем в ДЧС Алматинской области Vласти сообщили, что пожарная машина выехала в 13:41, однако до сих пор она не прибыла на место. Отметим, что от Есика до села дорога занимает около 20 минут. Жители тушат пожар лопатами.

Местные жители позднее сообщили, что пожарная машина прибыла в 14:27. В МЧС заверили, что угрозы жилому массиву нет.

«Да, есть факт загорания сухостоя на предварительной площади 1 га. Пожарные принимают непосредственное участие в ликвидации пожара. Угрозы населенным пунктам нет», - ответили в ведомстве.

Как ранее сообщали Vласти жители Тургеня, в большинстве домов в поселке нет поливной воды, ее дают по графику два дня в неделю, также есть перебои с питьевой водой. В случае, если пожар перекинется на жилые дома, жители опасаются, что не смогут потушить его.