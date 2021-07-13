Невакцинированных сотрудников работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения зарплаты – Минтруда

Работодатель не вправе уволить сотрудника в случае отказа от вакцинации, но праве отстранить его от работы без сохранения заработной платы. Об этом, как пишет Sputnik Казахстан , сообщил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, отвечая на вопрос пользователя на портале электронного правительства.

По данным министра, работодатель вправе предложить работнику, не получившему прививку, перейти на дистанционную форму работы (в случае наличия такой возможности); при отказе от дистанционной работы либо отсутствии возможности выполнения работы дистанционно - отстранить от работы в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Трудового кодекса без сохранения заработной платы. Если нет возможности выполнять работу дистанционно и при желании работника работать в очном режиме, ему необходимо проходить обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) за свой счет. Но по соглашению сторон ПЦР-тестирование может быть за счет средств работодателя.

Таким образом работодатель не вправе уволить работника в связи с отказом от вакцинации, подчеркнул министр.