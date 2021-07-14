Экс-министр приступает к изучению материалов уголовного дела
Суд продлил Биртанову домашний арест еще на два месяца
ЕЛЖАН БИРТАНОВ, СКРИНШОТ С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ЗАСЕДАНИЯ СУДА 5 МАЯ

Тамара Вааль, Vласть

В среду судья специализированного межрайонного следственного суда столицы Алмат Бабатов продлил арест бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову еще на два месяца до 14 сентября. Это обусловлено сроками ознакомления с материалами уголовного дела.

«Руководствуясь статьями 55, 56, 148, 151, 152 УПК РК судья постановил: ходатайство о санкционировании срока нахождения под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца подозреваемого Биртанова Елжана Амантаевича удовлетворить. Санкционировать срок нахождения подозреваемого Биртанова Елжана Амантаевича под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца, то есть по 14 сентября 2021 года 21 час 56 минут включительно. В части изменения условий домашнего ареста, а именно запрет полностью выхода из жилища, запрет на ведение телефонных переговоров, запрет на общение со всеми лицами, помимо членов семьи, установление наблюдение за подозреваемым, отказать», - сказал Бабатов.

Продлить арест просил прокурор Санат Талкандаев.

«Учитывая, что Биртанов неоднократно грубо нарушал установленные судом ограничения, подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления в результате государству причинен ущерб на 1,5 млрд тенге, прошу суд санкционировать срок нахождения подозреваемого Биртанова Елжана под домашним арестом на период ознакомления с материалами дела уголовного на два месяца, то есть до 14 сентября 2021 года», - сказал он.

В ходе судебного заседания он сообщил, что 7 июля было окончено досудебное расследование, а 8 июля 133 тома уголовного дела вместе с вещественными доказательствами переданы на ознакомление представителям потерпевшей стороны – министерству здравоохранения. После них материалы представят Биртанову и его защите.

В свою очередь адвокаты Елжана Биртанова настаивали на невиновности своего подзащитного и необоснованности обвинений.

«Уважаемый суд, я убедительно прошу вас отклонить ходатайство руководителя следственной оперативной группы Хасанова и отказать в санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении нашего подзащитного Биртанова», - заявил адвокат Серик Сагалиев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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