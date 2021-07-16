Они опасаются за его жизнь
Сторонники Демпартии требуют оказать медицинскую помощь Абзалу Достиярову
фото Алмаса Кайсара

В пятницу, 16 июля, около 20 сторонников Демократической партии собрались у городского департамента полиции Алматы. Они требуют, чтобы Абзалу Достиярову оказали медицинскую помощь.

Как сообщил лидер Демпартии Жанболат Мамай, 14 июля Абзала Достиярова задержали, когда он ходил за продуктами.

«В шесть часов был суд без участия адвоката. Потом с семи часов вечера его везли сюда (в ИВС – V), пересаживая из одной машины в другую», - сказал Мамай.

По словам Мамая, Достиярова в течение 5 часов принуждали записать видео-обращение и заявить, что он «раскаивается в участии в митингах, отказывается от участия в ДПК и что Жанболату Мамаю нельзя верить». Позднее в больнице у активиста диагностировали сотрясение мозга, на следующий день он объявил голодовку в ИВС.

«Требуем, чтобы ему оказали надлежащую медицинскую помощь. Людям, объявившим голодовку, по закону положен визит врача один раз в день. Во-вторых, хотим его увидеть: жив ли он, все ли в порядке?» - также сказал Мамай.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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