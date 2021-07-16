Тяжелых реакций после вакцинации в Казахстане не зарегистрировано – Минздрав

Ни одного человека в Казахстане не госпитализировали после вакцинации, фактов тяжелых реакций не зарегистрировано, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Поступление в стационары с побочными реакциями после вакцинации – не зарегистрировано ни одного. Но зарегистрировано порядка 20 тыс. неблагоприятных проявлений после иммунизации», - сообщила Есмагамбетова.

Она объяснила, что это местные и общие реакции, которые характерны для вакцин. К ним относятся покраснение и боль в месте укола, повышение температуры, ломота, головная боль и боль в суставах.

«Тяжелых реакций, которые были бы связаны с вакцинацией, ни одного такого случая не зарегистрировано», - заверила глава комитета Минздрава.